Riapre anche il “San Pacifico” per allenamenti individuali

Si torna in pista, dopo il blocco causato dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19, anche al crossodromo San Pacifico. A darne notizia è l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, che ha ricevuto dai vertici del Moto Club Settempedano la comunicazione della ripresa delle attività di allenamento individuali, così come previsto dal Decreto n. 147 della Regione Marche.

La decisione è stata assunta sentito anche il parere della delegazione Marche della Fmi, la Federazione motociclistica italiana.

Gli allenamenti, esclusivamente di tipo individuale, saranno consentiti solo a piloti marchigiani in possesso di tessere sport o licenze agonistiche Fmi.