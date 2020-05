Valle del Potenza cerca rilancio pure col Contratto di fiume

Scatta la Fase 2 anche per il Contratto di fiume dell’Alto Potenza. Ma in questo caso il Covid-19 non c’entra. Dopo la discussione delle strategie e la formazione del quadro sinottico, infatti, nasce il primo Piano di azione che le Amministrazioni locali sono state invitate a sottoscrivere in vista dell’assemblea conclusiva. Coinvolti nell’iniziativa i Comuni di Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Muccia, Pioraco, San Severino, Sefro e Treia assieme al settore Tutela delle acque e Difesa del suolo e della costa della Regione Marche, al Consorzio di bonifica, all’Ordine dei geologi, all’Ambito territoriale ottimale, alle associazioni ambientaliste Wwf e Legambiente.

Gli elaborati tecnici sono stati consegnati dal coordinatore del Piano, l’architetto Carlo Brunelli, con tutte le schede d’azione che hanno interessato la parte superiore del bacino idrografico che ha una superficie di oltre 650 chilometri quadrati. Si tratta di un territorio caratterizzato prevalentemente da aree boschive, pascoli e seminativi in cui il sistema insediativo si sviluppa principalmente nel fondovalle e dove insistono ben quattro siti “Natura 200” e alcuni elementi di pressione ambientale.

Il Contratto di fiume costituisce un importante strumento di programmazione strategica integrata per la pianificazione e gestione dei territori fluviali, in grado di promuovere la riqualificazione ambientale e paesaggistica attraverso azioni di prevenzione, mitigazione e monitoraggio delle emergenze idrogeologiche, di inquinamento, paesaggistiche e naturalistiche. Inoltre il suo scopo è quello di promuovere la collaborazione e la sussidiarietà fra i diversi attori, istituzionali e non, operanti sul territorio, finalizzando tutte le azioni alla rinascita del bacino idrografico, in una visione non settoriale ma integrata del fiume, inteso come ambiente vitale, bene comune da gestire in forma collettiva e partecipata.

Il primo piano d’azione del Contratto di fiume contiene gli obiettivi da perseguire nel periodo 2020-2022. La quasi totalità delle azioni è di tipo non strutturale e a costi molto accessibili per le Amministrazioni locali nella mancanza di certezze sulla disponibilità di contributi regionali o finanziamenti specifici. Tra queste alcune azioni sono virtualmente a costo zero e consistono nella formazione di tavoli, intese o riorganizzazioni di uffici e strumenti normativi. Si è ritenuto prioritariamente importante che il processo si avvii, che ogni Comune porti alla fase di studio, di progettazione, e magari di realizzazione, di un intervento almeno in ogni ambito in cui è stato articolato il bacino dell’Alto Potenza. Previsti, inoltre, l’avvio di iniziative di conoscenza con le scuole, l’avvio di una serie di progetti integrati assieme al Consorzio di bonifica, studi sulla possibilità di avviare accordi agro-ambientali, la creazione di un regolamento di polizia rurale unitario e di un corpo territoriale di vigilanza ambientale. Tutte azioni, queste, che da sole sono in grado di modificare profondamente, e in meglio, il rapporto tra la comunità locale e il suo territorio.