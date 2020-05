Milan, nessun caso Covid-19: di nuovo in campo anche Jack

Il Milan ha ripreso ad allenarsi e fra i giocatori impegnati in sedute a gruppi, con lavori individuali, c’è pure Giacomo Bonaventura. Ieri, domenica, Jack ha fatto parte del primo turno, quello del mattino, assieme a Romagnoli, Musacchio, Calhanoglu, Biglia, Gabbia, Theo Hernandez, Duarte, Gigio Donnarumma e Saelemaekers. A seguire si sono visti Paquetà, Rebic, Castillejo, Kjaer, Leao, Brescianini, Laxalt, Begovic, Antonio Donnarumma e Daniel Maldini. I rossoneri hanno svolto esercizi senza palla, seguendo un lavoro prettamente aerobico. Oggi, lunedì, giornata di riposo. Intanto il Club rossonero ha ufficialmente comunicato che “sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori della prima squadra e lo staff presenti a Milano, non vi è stato riscontro di casi positivi da Covid-19”. Dunque, anche il settempedano Bonaventura sta bene ed è tornato in campo per chiudere al meglio la sua stagione al Milan. Poi, essendo in scadenza di contratto, andrà via. Dove? In questi mesi si sono rincorse tante voci: l’ultima delle quali lo voleva addirittura all’Arsenal. Ma è probabile che Jack torni al suo vecchio amore, l’Atalanta. Vedremo…