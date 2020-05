Covid-19: al Centro medico ‘Lisa’ prelievi per test sierologici

Oltre ai normali prelievi, al Centro medico “Lisa” di San Severino si effettuano anche i prelievi di sangue per il test sierologico che individua il Covid-19. Questo tipo di esame è necessario per avere risposte certe sul coronavirus, cioè se si è entrati a contatto con esso, se sono stati sviluppati anticorpi e se si è contagiosi nei confronti delle altre persone. Dunque, un test di valenza sanitaria importante per individuare tutti coloro che si ritrovano oggi, magari senza saperlo, con il proprio sistema immunitario che ha già reagito all’attacco del virus.

“In particolare – spiegano i sanitari del Centro “Lisa” – l’analisi del sangue permette di individuare due marcatori: le cosiddette Igg e Igm. Se le immunoglobuline Igg sono alte, il soggetto interessato ha già sviluppato gli anticorpi ed è quindi sostanzialmente immune. Se invece sono alte le Igm la malattia è in atto e, di conseguenza, il medico di famiglia dovrà chiedere all’Asur un tampone di conferma. Per fare il test sierologico occorre presentarsi al Centro Lisa con la ricetta bianca del medico curante; non occorre essere a digiuno e per avere la risposta bastano pochi giorni. E’ necessario però prenotare per il prelievo chiamando i seguenti numeri: 0733 634927 o 366 5865631. Le analisi vengono effettuate dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9 del mattino, tranne il mercoledì in cui il laboratorio è aperto dalle 8 alle 10”.

Intanto, da lunedì 18 maggio riprenderanno l’attività anche tutti gli ambulatori specialistici del Centro.