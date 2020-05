“Blugallery” a pieno regime: dal 14 maggio riparte pure la Tac con mezzo di contrasto

Il Centro medico Blugallery, a San Severino, sta tornando pienamente operativo. Dal prossimo 14 maggio, infatti, sarà in grado di riprendere anche il servizio della Tac con mezzo di contrasto. Intanto è già in piena attività tutto il settore della diagnostica per immagini (risonanza, ecografie, rx, mammografie e Tac stessa) e sono ripartiti pure gli ambulatori di cardiologia, ginecologia, endocrinologia, ortopedia, dermatologia, otorinolaringoiatra, psichiatria, psicologia, oculistica, flebologia, urologia ed endoscopia. Si lavora inoltre nella massima sicurezza sia per gli utenti che per il personale, grazie a operazioni di continua sanificazione e all’utilizzo di tutti i presidi sanitari richiesti dall’emergenza. All’ingresso del centro – ora si entra soltanto dal piano superiore, mentre si esce esclusivamente dal piano inferiore – è stato allestito un triage con personale sanitario che consegna una mascherina a chi ne sia sprovvisto e fa indossare guanti a tutti gli utenti, così da mantenere gli ambienti disinfettati. Infine è in arrivo un termoscanner per la misurazione della temperatura corporea a quanti hanno accesso al Centro.

Come noto, è sempre attiva la segreteria (telefono 0733 639051) per informazioni e prenotazioni dalle 9 alle 20, dal lunedì al venerdì; dalle 9 alle 13 il sabato.