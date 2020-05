Orlandani: “Cimitero in sicurezza, torna mercato alimentare”

Navigli a Milano pieni di gente, anche senza mascherina; parchi di Roma presi letteralmente d’assalto da persone che passeggiano o fanno la loro corsetta. Immagini rimbalzate in queste ore in tv che preoccupano gli osservatori delle curve epidemiologiche perché si teme il riacutizzarsi dei contagi. E a San Severino come sta andando l’avvio della cosiddetta “Fase 2”? “In questi primi giorni la collettività di sta comportando in maniera responsabile – dice Jacopo Orlandani, assessore comunale alla Sicurezza – e di questo siamo tutti molto contenti. Anche nei due mesi precedenti, che abbiamo vissuto pressoché in regime di quarantena, i settempedani hanno dimostrato, salvo qualche caso isolato, serietà e collaborazione. Ora non bisogna però abbassare la guardia e occorre avere grande senso di responsabilità”.

Domani (sabato 9 maggio) torna il mercato alimentare e ortofrutticolo nella zona della stazione ferroviaria, dove la scorsa settimana c’erano una quindicina di banchi assieme agli stand di “Campagna amica” della Coldiretti. “C’è stato a monte un grande impegno per far ripartire il mercato settimanale – aggiunge Orlandani – ma mi pare che sia andato tutto bene, grazie anche all’aiuto dei volontari dell’Associazione nazionale dei Carabinieri, e quindi l’iniziativa continua con i dovuti controlli e accorgimenti”.

Intanto, da lunedì sono stati riaperti i cimiteri di San Michele e delle frazioni. Ogni giorno sono presenti i volontari dell’Associazione Carabinieri (due al mattino e due nel pomeriggio) per assistere le persone e ricordare a tutti il massimo rispetto delle restrizioni in vigore, a cominciare da quella che vieta ogni forma di assembramento. “Ricordiamo che è indispensabile usare mascherine e guanti – conclude Jacopo Orlandani – perché si viene a contatto con materiali comuni (scale, fontane, vasi…) e si possono incontrare altre persone. E’ importante fare attenzione anche su questo”.