Torna in funzione la Casa dell’acqua nel Piazzale del mercato. L’Assem Spa comunica che, a seguito del riavvio dell’attività lavorativa da parte dell’azienda che ha in carico il servizio di pronto intervento in caso di guasto dei distributori di acqua situati a San Severino e a Castelraimondo, sono state effettuate tutte le manutenzioni necessarie e che il servizio di erogazione è completamente ripreso.

L’acqua erogata è sottoposta alla disinfezione costante a mezzo raggi ultravioletti e, pertanto, risulta priva di qualsiasi contaminazione. Le postazioni di erogazione sono poste a una distanza tale da garantire almeno un metro tra i fruitori. Ovviamente i distributori sono ubicati in luoghi aperti ed accessibili al pubblico e, pertanto, gli utilizzatori sono tenuti a rispettare tutti gli inviti comportamentali previsti dalla normativa per il contenimento del contagio da Covid-19. A maggior tutela dell’utenza l’Assem ha comunque intensificato i giorni la pulizia delle superfici esterne dei distributori.