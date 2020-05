Maddalena Crippa: “Come tutti ho iniziato di nuovo a frequentare me stessa”

Una delle più grandi protagoniste delle scene teatrali internazionali, Maddalena Crippa, ospite della rubrica “A casa con… i Teatri di Sanseverino” ideata dal direttore artistico Francesco Rapaccioni per questo periodo di quarantena dovuta al Coronavirus. Il video è disponibile all’indirizzo https://drive.google.com/file/d/1-jWtILcvDa5W2Dc3W8nAqzOB6v70LIBz/view?usp=drivesdk e anche sulla pagina Facebook del Settempedano. La straordinaria interprete di personaggi chiave ha avuto e sta avendo una carriera prestigiosa al fianco di registi illustri come Giorgio Strehler, Luca Ronconi, Massimo Castri, Peter Stein e Cristina Pezzoli. “Sono legatissima a San Severino, al teatro Feronia e alle Marche – dice l’attrice nell’intervista video -. Questa emergenza mi ha fatto vivere molte settimane concentrata nel lavoro manuale, visto che mi sono trasferita in campagna in Umbria. Ho lavorato la terra, sistemato le mie tantissime rose e questo mi ha fatto molto bene perché mi ha costretta a un presente umano e naturale che stanca e calma tanto. Come tutti ho iniziato di nuovo a frequentare me stessa”.