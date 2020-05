Fiat 500, il raduno salta ma il rombo ci sarà per solidarietà

L’emergenza sanitaria da Covid-19 fa saltare il tradizionale raduno del Gruppo Amatori 500, che si sarebbe dovuto tenere sabato 9 e domenica 10 maggio. Ma gli appassionati delle mitiche “nonnine” di casa Fiat non si sono danno per vinti e decidono di far battere – ancora una volta – il loro grande cuore per un importante gesto di solidarietà.

Domenica mattina (10 maggio), infatti, il presidente del gruppo, Giovanni Cavallini, assieme ai membri di altri quattro o cinque equipaggi, arriverà in corteo fino in Piazza del Popolo per consegnare mascherine di protezione al sindaco Rosa Piermattei, destinandole alla Protezione civile comunale e agli altri enti e strutture che ne dovessero aver bisogno per fronteggiare il coronavirus.

“Quest’anno siamo arrivati alla 24esima edizione del raduno – dice Cavallini – e l’iniziativa sarà soltanto simbolica, con la partecipazione di una manciata di auto per dare comunque un segnale di presenza accanto a chi, ogni giorno, affronta l’emergenza in prima linea. Poi a maggio 2021, sperando che nel frattempo sia tornato tutto alla normalità, festeggeremo alla grande il traguardo dei 25 anni di vita del nostro raduno”.