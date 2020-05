Carabinieri denunciano due ventenni per detenzione a fini di spaccio di marijuana

Questa notte i Carabinieri di San Severino – nel corso di un servizio di controllo del territorio – hanno fermato un’autovettura con due giovani a bordo, i quali avevano una busta di cellophane contenente circa 25 grammi di marijuana. Lo stupefacente era nella piena disponibilità del proprietario dell’auto, un ventenne del luogo. E’ seguita la perquisizione domiciliare e i militari dell’Arma gli hanno trovato in casa un bilancino di precisione e quasi 300 bustine in cellophane utili per poter confezionare la sostanza stupefacente.