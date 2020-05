Lutto: muore in casa professoressa Maria Concetta Palladini

Se n’è andata in punta dei piedi, nel silenzio e nell’isolamento di questo periodo, la professoressa Maria Concetta Palladini, storica docente di Francese alle Scuole medie. Stamattina, in forma privata, si sono svolte le esequie al cimitero di San Michele dove la salma è stata benedetta e tumulata.

Ormai più che ottantenne la “Prof” è deceduta nei giorni scorsi in casa propria, nel cuore del rione Mazzini. Un vicino, non vedendola più abbassare e alzare le tapparelle del suo appartamento, come faceva quotidianamente, si è preoccupato: l’ha chiamata, ma lei non ha risposto. Così ha allertato i Carabinieri che, a loro volta, hanno fatto intervenire un’ambulanza del nostro ospedale e i vigili del fuoco per entrare nell’abitazione. Sono saliti sul balcone e da lì hanno avuto accesso alle stanze, dove purtroppo la Palladini era già deceduta, sicuramente per un malore.

Tutti l’avranno in mente precisa e ben curata, sempre alla guida dell’inseparabile Y10 rossa. Ma soprattutto diverse generazioni di alunni avranno un pensiero per lei che, dalla cattedra, impartiva lezioni di francese con lo spirito e la cordiale esuberanza che la contraddistinguevano. Maria Concetta Palladini è stata un pezzo di storia importante per il “Tacchi Venturi” e non potevamo non ricordarla con affetto e gratitudine per le conoscenze che ci ha trasmesso, per il rigore e i principi cui teneva così tanto a livello educativo.

Ad maiora, gentile “Prof”!