“Viaggiamo insieme in sicurezza”: il decalogo di Contram

A partire da oggi, lunedì 4 maggio, bisogna osservare regole ferree quando si utilizza il trasporto pubblico locale urbano, interurbano, regionale e nazionale. Che si tratti di tram, metro, treni o pullman, l’utente prima di salire deve controllare le restrizioni necessarie per non essere lasciato a piedi.

Nei mezzi della società Contram – come comunica la stessa azienda – è fatto obbligo di copertura delle vie respiratorie prima di salire a bordo e durante tutta la durata del viaggio. Inoltre, per salire a bordo, occorre dare sempre precedenza a chi scende dall’autobus.

Ed ancora.

Qualora visibilmente il carico a bordo dovesse avvicinarsi alla massima capienza, tenuto conto delle limitazioni vigenti, il conducente ha mandato di non ammettere a bordo ulteriori passeggeri, non osservando la fermata e richiedendo in centrale l’attivazione di una corsa bis.

Infine, la mancata osservanza da parte dell’utenza delle disposizioni (dettate dal Dpcm del 26 aprile 2020 e dalle linee guida del Ministero dei trasporti) costituirà l’opportunità di non prosecuzione della corsa e di richiesta di immediato intervento delle forze dell’ordine.

Ci sono poi alcune raccomandazioni che Contram fa agli utenti e che di seguito pubblichiamo.