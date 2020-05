Avis, pronto il calendario di maggio per le donazioni

La sezione Avis di San Severino è rimasta sempre operativa, grazie ai suoi tanti volontari, e ora che pian piano si può tornare verso la normalità rilancia il proprio impegno per far sì che aumentino le donazioni di sangue. Nel mese di maggio il Centro di raccolta presente all’ospedale di San Severino rimarrà aperto in sei giornate: mercoledì 6, sabato 9, mercoledì 13, mercoledì 20, martedì 26 e sabato 30.

Il Centro raccolta sangue a San Severino



Intanto il Consiglio direttivo della sezione, recependo le indicazioni dell’Avis regionale, ricorda che a partire dal 1° luglio scorso sono scattate le prenotazioni con agenda elettronica per donazioni di plasma e sangue intero. Pertanto, tutti i donatori e donatrici che intendono effettuare la donazione devono assolutamente prenotare la seduta. Sono disponibili, a tal fine, i numeri telefonici del presidente Anelido Appignanesi (347 0796598) e dei volontari Cinzia (338 2837018) e Dino (339 8565699).