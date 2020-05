Fase 2: mercato alimentare, prove di ritorno alla normalità

Prove di ritorno alla normalità nel Comune di San Severino dove questa mattina è stato riattivato il mercato settimanale del sabato, seppur per i soli ambulanti che vendono generi alimentari e ortofrutticoli. Con loro anche i produttori agricoli locali e quelli di “Campagna Amica” di Coldiretti.

Le bancarelle, per assicurare il massimo contenimento, evitare assembramenti e garantire le distanze interpersonali, sono state trasferite dal piazzale di San Domenico a quello sul lato ovest della stazione ferroviaria e, in parte, in Piazza Don Minzoni.

Alle operazioni della riapertura hanno assistito il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore comunale alle Attività produttive, Jacopo Orlandani, e il comandante della Polizia locale, Marco Gatti.

Gli agenti della “Municipale”, coadiuvati da alcuni volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri, hanno controllato l’osservanza delle norme stabilite in un’Ordinanza sindacale per l’accesso al mercato. A terra, per evitare che i clienti si fossero avvicinati troppo ai banchi, è stata posta anche specifica segnaletica. L’Ordinanza del sindaco, la numero 54 del 28 aprile 2020, avrà validità fino al 31 luglio salvo diverse disposizioni.