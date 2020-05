Da lunedì 4 maggio riapre l’isola ecologica a Taccoli

Da lunedì 4 maggio sarà riaperto al pubblico anche il Centro di raccolta dei rifiuti, a Taccoli. Il Cosmari fa sapere che al momento rimarranno invariati tutti gli orari di apertura mentre sarà potenziato il personale di presidio per disciplinare gli accessi. Inoltre sono state introdotte ulteriori disposizioni per assicurare la tutela sanitaria del personale e degli utenti. In base a quanto disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, gli utenti dovranno rispettare la distanza interpersonale minima di almeno un metro, sia all’interno che all’esterno dell’isola ecologica, dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina e dovranno effettuare il conferimento per il minor tempo possibile evitando di sostare all’interno del Centro stesso.

L’ufficio Tecnico del Comune di San Severino informa che l’isola ecologica è aperta il lunedì dalle ore 15.30 alle 19; il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 12.30; il venerdì dalle 15.30 alle 19 e il sabato dalle ore 9 alle 12.30.