Chi fa sport deve mettere la mascherina se viene meno l’isolamento

Fino al 31 maggio, nei luoghi pubblici, anche all’aperto, negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici, negli uffici postali, nelle banche e in ogni altro luogo, anche al chiuso ma nel quale sia previsto l’accesso generalizzato di persone, si potrà entrare o circolare solo indossando mascherine. Lo ribadisce il sindaco confermando la sanzione amministrativa fino a 500 euro per chi, benché invitato a indossare i presidi, non si adegui. Stessa sanzione varrà anche per chi non farà rispettare il provvedimento.

Per quanto riguarda l’attività motoria o sportiva, che si può praticare solo in forma individuale e in luoghi che consentano l’isolamento, la mascherina diventa obbligatoria nel caso in cui – per cause indipendenti dalla propria volontà – venga meno il requisito essenziale del distanziamento.

Inoltre, in vista della riapertura dei cimiteri (fissata per lunedì 4 maggio), il sindaco ha ribadito le seguenti prescrizioni: uso obbligatorio di mascherine e guanti monouso, divieto di ogni forma di assembramento tra persone, mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il provvedimento avrà validità fino al 31 maggio, salvo emanazione di diverse disposizioni normative regionali o nazionali. Il mancato rispetto dello stesso sarà punito con una sanzione amministrativa fino a 500 euro.