1° Maggio: dopo 42 anni di servizio Giuseppina Turchetti va in pensione

Giuseppina Turchetti è in pensione, da oggi, dopo 42 anni di servizio in ospedale. “Ricordo di aver iniziato a San Severino proprio il 1° maggio del 1989 – ci dice – nel reparto di Pediatria, dove sono sempre rimasta. Provenivo dalla Medicina di Fabriano, in cui iniziai la mia professione infermieristica nel lontano 1977”.

Ieri (giovedì 30 aprile) Giuseppina ha timbrato per l’ultima volta il suo cartellino nell’atrio dell’ospedale ed è stata poi salutata con grande affetto dal personale sanitario della struttura settempedana. “Già, ringrazio tutti – aggiunge, con un pizzico di commozione -, peccato aver chiuso così, un po’ in tristezza, visto il momento di emergenza che stiamo vivendo. Mi piace comunque ricordare i tanti bambini e bambine che ho visto alla nascita e che ho ritrovato poi, ormai grandi, nelle vesti di mamme e papà alle prese coi loro piccoli, nati sempre qui a San Severino e seguiti dalla nostra Pediatria”.

Nel 2016, dopo che l’Ostetricia è stata chiusa dalla Regione, il reparto pediatrico è stato trasformato in un centro ambulatoriale – con i medici presenti due giorni alla settimana – per l’assistenza alle mamme nell’allattamento, visite ed esami ai neonati, controlli e terapie di routine. Giuseppina Turchetti è rimasta una costante, un punto di riferimento importante per la struttura diretta dal dottor Castellini e il suo impegno resta un bell’esempio di professionalità. Grazie!