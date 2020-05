Fase2: giardini chiusi, cimiteri aperti, “ciclopedonali” fruibili

Fino al 31 maggio 2020, salvo emanazione di diverse disposizioni normative regionali o nazionali, è fatto divieto al pubblico di accedere ai parchi e ai giardini comunali, compresi quelli nei vari quartieri del centro urbano. Per i trasgressori è prevista una sanzione fino a 500 euro. Lo stabilisce un’Ordinanza del sindaco che, in base al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dispone però la possibilità di utilizzare percorsi e piste ciclabili e pedonali per attività motoria individuale in altre aree del territorio comunale.

La chiusura di parchi e giardini continua ad essere necessaria poiché non sembrano ancora sussistere le condizioni di fruizione delle stesse in quanto risultano dotate di spazi per il gioco di cui non si può impedirne l’uso.

Restano l’obbligo di mascherine e guanti, nonché l’invito a usare igienizzanti, a mantenere le distanze minime di sicurezza e a scongiurare ogni tipo di assembramento.

Intanto, da lunedì 4 maggio, così come previsto dal nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno riaperti il cimitero urbano di San Michele e gli altri dieci cimiteri rurali sparsi nelle varie frazioni del Comune. Il sindaco Rosa Piermattei raccomanda tutti a seguire determinati comportamenti che saranno specificati all’ingresso dei cimiteri.

“Mi auguro che questo porti un po’ di serenità in chi, a distanza di settimane, può così tornare a portare un fiore sulla tomba dei propri cari ma anche in chi, a causa di questa gravissima emergenza sanitaria, ha perso un proprio congiunto o un amico salutato con frettolosi funerali”.

Sempre dal 4 maggio, il provvedimento resterà in vigore al momento fino al 17 maggio, come previsto sempre dallo stesso Decreto, “saranno consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzioni da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.