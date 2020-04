Per la prima volta in 40 anni non ci sarà un Palio dei Castelli

La decisione è stata presa dal Consiglio all’unanimità: quest’anno, per la prima volta in quarant’anni, non ci sarà un Palio dei Castelli.

Nel corso dell’ultimo mese i membri del Consiglio sono rimasti costantemente in contatto, seguendo l’evolversi della situazione e prendendo in considerazione ogni possibilità.

Sono state vagliate tutte le ipotesi, dal posticipo della data alla realizzazione di un Palio in forma ridotta. Ma il persistere dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 non consentirebbe al direttivo né di mantenere intatti gli standard degli anni passati, né di garantire la totale sicurezza di figuranti e spettatori. Impossibile organizzare una festa per il paese, se il paese non potrà partecipare serenamente e con il consueto calore. Da qui questa decisione, non facile ma, in un certo senso, necessaria. I rappresentanti dei Castelli si sono detti favorevoli e pronti a collaborare in caso di bisogno.

Il Palio dei Castelli, dunque, salta un’edizione e ci dà appuntamento al 2021 con i giochi in piazza e le Serate Medievali. Ma il Consiglio non intende lasciar passare un anno senza sentire almeno un po’ di quell’atmosfera di festa che ha sempre caratterizzato il mese di giugno a San Severino.

Per questo motivo il Palio dei Castelli invita tutta la cittadinanza ad esporre comunque le bandiere rosse e bianche della città nella settimana del Patrono: per sentirci uniti, anche se distanti, e per animare il paese con i nostri colori. Perché l’8 giugno sia comunque un giorno di festa.