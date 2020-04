L’associazione “Sorrisi per l’Etiopia” dona 2.500 mascherine

Solidarietà non solo per paesi e terre lontane ma anche per la comunità di San Severino. L’associazione Sorrisi per l’Etiopia Onlus ha donato 2.500 mascherine monouso di tipo chirurgico, occhiali protettivi e igienizzanti al sindaco Rosa Piermattei, che ha consegnato il materiale alla Casa di riposo “Lazzarelli”, al comandante della locale stazione dei Carabinieri, al comandante della Polizia locale, al presidente del Comitato della Croce rossa di San Severino e al coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile. Erano presenti Vincenza Costantini e Fabio Scuriatti, presidente della Onlus.

Come noto, ogni anno l’associazione si preoccupa dell’acquisto e della consegna di medicinali per la clinica di Kanafa, in Etiopia, dove è stato costruito un nuovo edificio, sono state acquistate importanti apparecchiature mediche e viene sostenuta l’attività dell’unico pronto soccorso a servizio di una comunità di circa 80 mila persone distribuite in numerosi villaggi.