Rientra il dottor Pierandrei e ringrazia “squadra vincente”

Oggi è tornato in servizio nel suo reparto il dottor Giovanni Pierandrei, dopo essersi lasciato alle spalle alcune settimane di convalescenza a causa del coronavirus. Non ha intenzione di rilasciare dichiarazioni su ciò che ha vissuto in questi giorni, vuole solo rimettersi al lavoro per l’ospedale di San Severino e la Divisione di Medicina che dirige ormai da diversi anni. Però, riprendendo il timone della “sua barca”, un ringraziamento particolare lo vuol rivolgere a coloro che, in sua assenza, hanno egregiamente remato per garantire piena operatività alla struttura No-Covid, una delle poche rimaste attive nell’ambito dell’Area vasta 3 dell’Asur Marche. In particolare il suo grazie va ai colleghi dell’équipe Marvardi, Pecorella e Travasi, al dottor Centurioni, ex direttore della Medicina di Civitanova, e ai dottori Berrettini e Testarmata della Cardiologia di Camerino, nonché a tutte le infermiere e agli altri operatori sanitari in servizio. Tutti insieme hanno svolto un gran lavoro, coordinandosi al meglio per affrontare la grave emergenza sanitaria del momento.