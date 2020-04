“Tutti in cucina” con gli alunni dell’Alberghiero di Cingoli

Si chiama “Tutti in cucina” ed è la serie di lezioni online che l’Alberghiero di Cingoli propone a chi deve restare a casa. Lezioni di cucina sulla pagina Facebook dell’Istituto. “E’ sempre bello ed entusiasmante vedere i nostri studenti mettersi in gioco per farci sentire tutti più vicini”, dice il professor Bruno Spaccia, che ha curato principalmente l’iniziativa. E’ un settempedano e insegna Enogastronomia con una straordinaria carica di umanità. “Dobbiamo cercare il positivo in ogni cosa – sono le sue parole – e, seppur costretti a casa, possiamo approfittare di questo periodo per dedicarci alla buona cucina”. Da qui l’idea di “Tutti in cucina”. In video ci sono gli studenti che, ciascuno dalla cucina di casa propria, hanno deciso di mostrare la preparazione di decine di piatti. Non parliamo esclusivamente di ricette ricercate o preziose, ma anche di piatti semplici, basati su ingredienti che tutti abbiamo a casa. “Il nostro istituto non rinuncia al suo compito educativo – spiega la dirigente Maria Rosella Bitti -, garantendo lo svolgimento delle attività con un’efficiente didattica a distanza, né al suo rapporto con il territorio, con la gente, con le migliaia di persone da sempre interessate e coinvolte nelle iniziative dell’Alberghiero”.

Nei video, che hanno come protagonisti alimenti sia poveri che ricercati, vengono proposte ricette della tradizione regionale e nazionale, ma anche piatti delle più moderne tendenze gastronomiche. I filmati si rivolgono alle famiglie, alle mamme, alle zie, a chi ha più tempo a disposizione da dedicare ai fornelli perché non può ancora uscire per lavoro. Tutto il progetto si svolge in modo spontaneo, immediato, sincero, utilizzando tecnologie quotidiane alla portata di tutti, tenendo, così, salda la compattezza della comunità educante e allo stesso tempo abbracciando quanti vorranno distrarsi piacevolmente, per esorcizzare l’isolamento di questi giorni.

I video sono disponibili all’indirizzo https://www.facebook.com/watch/alberghierocingoli/545263916375121