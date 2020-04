FdI: “Soddisfatti della decisione del sindaco su antenne 5G”

Quando le opinioni di maggioranza e opposizione convergono è bene sottolinearlo, come in occasione del recente appunto del Circolo comunale di Fratelli d’Italia sulla contrarietà alla possibile installazione delle antenne 5G sul suolo di San Severino che ha trovato la condivisione del primo cittadino. «Apprendiamo con soddisfazione – scrive la coordinatrice comunale di FdI, Tiziana Gazzellini – la notizia che anche la città di San Severino ha detto no all’installazione di antenne 5G sul territorio comunale. Su nostra istanza, resa pubblica nei giorni scorsi, avevamo sollecitato l’Amministrazione comunale a considerare l’opportunità di non autorizzare l’installazione e la sperimentazione di impianti di questo tipo, almeno fino a quando la scienza non sarà in grado di escludere la possibilità di effetti cancerogeni per la salute dei cittadini. Con l’ordinanza n.52 del 22 aprile scorso, il sindaco Rosa Piermattei ha accolto il nostro appello, ragione per cui riteniamo doveroso manifestarle il nostro apprezzamento per la sensibilità mostrata nel condividere l’importante decisione».

L.M.