Dopo cinquant’anni chiude lo storico “Panificio Leonori”

Dopo cinquant’anni chiude il Panificio Leonori. Venerdì 24 aprile la titolare Oriella ha chiuso la propria attività, abbassando per l’ultima volta la saracinesca del negozio in via Divini, nel rione Settempeda. Dopo la pandemia il forno cambierà gestione, ma questa è un’altra storia.

“Il coronavirus non c’entra con la decisione di chiudere – dice Oriella Leonori – perché l’ho maturata da tempo ed era programmata già da mesi. Mi dispiace che questo avvenga proprio in un momento così brutto, in cui non è possibile neppure dirsi addio”.

Certo è che il nome Leonori resterà nella storia locale di un lavoro nobile come quello di fare il pane. Era il 1970 quando i quattro fratelli Raffaele, Alberico, Ottavio e Giovanni rilevarono l’attività dai Malasisi al rione Di Contro. Erano affiancati dalle infaticabili mogli. Poi, 28 anni fa, è subentrata Oriella. “Ho potuto contare sempre sul sostegno di tutti loro, come in una grande famiglia. L’ultimo a smettere con me è lo zio Giovanni – racconta Oriella -. Per cinque anni ha provato a fare questo mestiere pure mio figlio Giacomo, ma poi lui ha scelto un’altra via. Così pure Giulia, la mia seconda figlia, che vuol fare la parrucchiera e ha già iniziato il suo percorso professionale. In fondo sono contenta della loro decisione, perché quello del panettiere è un impegno logorante, in cui scambi letteralmente il giorno per la notte e sacrifichi tanto della tua vita, modificando ogni normale abitudine. Certo, il lavoro ripaga sempre: ringrazio infatti per quanto mi ha dato questa attività. Alla fine però arriva il momento in cui non ce la fai più e devi trovare la forza di fare una scelta diversa”.

Negli anni il Panificio Leonori è cresciuto, arrivando ad avere tre punti vendita (uno dei quali a Tolentino) e una dozzina di dipendenti. Poi il mercato è cambiato, i supermercati hanno inciso sulle vendite, i clienti sono divenuti sempre più attenti ed esigenti nell’acquisto di prodotti diversificati. Allora il “Leonori” ha preferito fare un po’ meno ma di qualità, nel solco della tradizione di famiglia. Sono rimasti operativi il forno del rione Settempeda e un manipolo di stretti collaboratori, cui oggi va il ringraziamento della stella Oriella, la quale è pronta a ritirarsi nella casa di campagna – in zona Uvaiolo – dove ha pensato di ricavare anche alcuni bellissimi ambienti per turisti stranieri amanti delle nostre colline. Ma pure questa è un’altra storia… Intanto, con i figli Giacomo e Giulia, e con lo zio Giovanni, si gode il desiderato riposo.