La Banda “Adriani” celebra il 25 Aprile con un video musicale su Facebook

È ormai tradizione per il Corpo bandistico settempedano “F. Adriani” accompagnare ogni anno le celebrazioni istituzionali del 25 Aprile. “Anche in questa difficile situazione di isolamento sociale – dice il presidente Alessandra Aronne – sentivamo il dovere di essere comunque presenti con la nostra musica, nel ricordo dei caduti per la nostra libertà”.

Ed è grazie alla voglia di fare musica che i musicisti della Banda “Adriani” si sono organizzati per riunirsi virtualmente, ricreando uno dei servizi musicali per la città di San Severino.

Per questa Festa della Liberazione i membri del Corpo Filarmonico hanno lavorato nelle loro abitazioni, filmando la propria partitura che è confluita in un unico video. Un contributo virtuale per sentirsi insieme e dimostrare che anche di fronte a una dura prova come quella che stiamo affrontando, e che ci costringe a rispettare norme tanto restrittive, restiamo una comunità di donne e uomini liberi.

L’appuntamento con la prima visione del video musicale è per sabato 25 aprile alle ore 10 sulla pagina Facebook “Banda San Severino Marche” (facebook.com/banda.sanseverino).

In questo periodo di norme limitative per i rapporti sociali il Corpo Filarmonico “F. Adriani” di San Severino non si è mai fermato. Le attività della scuola di musica sono proseguite con video-lezioni a distanza e pure il gruppo corale si riunisce settimanalmente in videochiamata per migliorare la tecnica vocale, provare nuovi repertori e studiare alcune nozioni di storia della musica. Un lavoro di squadra che sta dando i suoi frutti, come dimostra anche la pubblicazione, nel giorno di Pasqua, di un video augurale del coro “Tourdion Ensemble” riunitosi virtualmente.