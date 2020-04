In stazione la “pensilina” lascia il posto a un sottopasso

Un nuovo sottopasso e nuove banchine per la stazione ferroviaria di San Severino . Dopo i lavori di sistemazione delle protezioni in via San Sebastiano, e terminata l’emergenza Covid-19, riprenderanno le opere che la società Rfi (Rete ferroviaria italiana) del gruppo Ferrovie dello Stato ha avviato e che porteranno alla costruzione di un nuovo sottopassaggio. L’opera, che eliminerà definitivamente il problema dell’attraversamento dei binari, sarà realizzata più o meno all’altezza del manufatto che si vede nella foto, utilizzato dai viaggiatori come luogo di attesa nei pressi della fermata degli autobus e della stessa stazione ferroviaria. Il cantiere consentirà quindi di spostare quella “pensilina” che, di proprietà comunale, sarà successivamente installata in un altro spazio all’interno del centro urbano.

I lavori per il sottopasso rientrano in un appalto di 15 milioni di euro che interessa anche la linea ferroviaria Albacina – Civitanova Marche, dove sono in corso pure le opere per l’elettrificazione. E’ prevista, inoltre, l’installazione del nuovo sistema di sicurezza “Controllo marcia treno” che fornisce il controllo della velocità massima ammessa permettendo, in caso di anomalia, anche il blocco automatico dei treni.