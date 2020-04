Giulio coniglio, il cappello magico e le “zie” dell’Asilo nido

Con la chiusura straordinaria per l’emergenza Covid-19 anche l’Asilo nido comunale ha dovuto chiudere le sue porte. E così le attivissime educatrici hanno inventato per i loro piccoli amici una storia che aveva come protagonista il mostro Cornelio. Grazie alle rappresentanti, è arrivato ai genitori il primo video su Whatsapp con le strategie per sconfiggerlo. Molte sono state le risposte positive all’iniziativa. Allora, piene di entusiasmo, le educatrici hanno continuato con questa modalità inviando altri video alle famiglie: letture sulle avventure della mascotte Giulio Coniglio, giochi

d’ascolto, attività pratiche e di giardinaggio. “Fin dal suo nascere – dicono oggi le “zie”, come si fanno chiamare dai bambini – la nostra professione ha sempre trovato il suo baricentro nel contatto corporeo. Un contatto che, di volta in volta, consola, rassicura, veicola emozioni e affetti. Come possiamo continuare a essere tutto ciò, nonostante la lontananza? Ci piacerebbe intensificare ancor più questi momenti di unione ampliando, per quanto possibile, le nostre conoscenze tecnologiche, in modo da essere sempre più d’aiuto alle famiglie e rimanere un punto fermo per i bambini, i quali crescono e si aggrappano alla routine e alle certezze che dà la vita al nido”.

Così, con l’aiuto di Giulio Coniglio, il simpatico coniglietto tanto amato dai più piccoli (e per questo motivo dipinto anche sui vetri delle finestre dell’Asilo), inizia ora un nuovo viaggio: “Giulio Coniglio e il cappello magico”. Per il momento gli appuntamenti programmati sono due: uno per tutti i bambini, l’altro distinto per sezioni.

“Tanta è la voglia di poter rivedere i nostri piccoli amici che noi ‘zie’ stiamo lavorando con l’aiuto di Giulio Coniglio per… No, basta così, non sveliamo altro! Lasciamo un po’ di magia, diciamo solo… A presto!”.