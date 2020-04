‘Fabbricaeventi’: online moda e spettacolo in Smart working

L’agenzia di produzione fabbricaeventi.com andrà in scena sabato 25 aprile alle 21.30 su canali social e sito internet con il primo evento moda e spettacolo in modalità Smart working.

“In tempi di lockdown , quello dello spettacolo live è sicuramente uno dei settori più colpiti” – dicono Chiara Nadenich e Marco Moscatelli -, così abbiamo voluto produrre questo evento Smart con alcuni degli artisti con i quali collaboriamo solitamente per dire al pubblico, alle piccole e medie imprese e alle istituzioni: “Noi ci siamo, non molliamo e non vediamo l’ora di ritornare ad animare piazze, teatri, aziende e locali”. Per farlo abbiamo scelto #piùforti, un hashtag che ci rappresenta!”.

I modelli e le modelle sfileranno fra le mura domestiche esprimendo loro stessi sia nel look che nel mood, così come i conduttori e tutti gli artisti che andranno in scena sabato.

Questa la soluzione adottata da fabbricaeventi.com nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza che stiamo vivendo. Sicuramente un’iniziativa lodevole che tiene i riflettori accesi sul mondo dello spettacolo e dell’arte.

“Artisti e operatori del settore eventi live sono un patrimonio per la comunità, tutti noi non ci dobbiamo dimenticare di loro, anche se ora il nostro pensiero va prima di tutto al personale sanitario che ci sta curando e aiutando”, concludono Marco e Chiara.

L’appuntamento è per sabato 25 aprile alle ore 21.30 sui canali social fabbricaeventi.com, fra gli ospiti dell’evento anche Jo Squillo e Le iene Andrea Agresti e Filippo Roma. Anche fabbricaeventi.com sta con #iorestoacasa