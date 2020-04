Il Comune ha ricevuto in dono 950 mascherine monouso di tipo chirurgico dalla Chiesa cristiana evangelica cinese di Morrovalle. I dispositivi di protezione individuale saranno distribuiti alla popolazione settempedana. La consegna è avvenuta per mano del responsabile della Chiesa cristiana evangelica cinese in Italia, Zhang Yue, al sindaco Rosa Piermattei, presente anche l’assessore comunale al Bilancio, Tarcisio Antognozzi.