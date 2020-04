Martedì 21 aprile il Cosmari sanifica i cassonetti stradali

Il Comune informa che nella giornata di martedì 21 aprile il Cosmari procederà alla sanificazione dei cassonetti stradali per il conferimento dei rifiuti. I contenitori destinati alla raccolta di vetro, umido e pannolini, su tutto il territorio comunale, verranno interessati da operazioni di lavaggio con specifici prodotti. Si tratta di un’operazione molto importante per prevenire il rischio di diffusione del contagio da Covid-19.

Comune e Cosmari da alcune settimane hanno programmato anche operazioni di sanificazione di strade e piazze sempre utilizzando specifici prodotti. Dette operazioni saranno ripetute in questa fase emergenziale.