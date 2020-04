Il Coronavirus non ferma la 75^ Festa della Liberazione

Sabato è il 25 Aprile, Festa della Liberazione. E’ il 75esimo anniversario della storica data che aprì la fase democratica del nostro Paese.

“Soprattutto quest’anno dobbiamo fare in modo che questo giorno sia commemorato in modo degno – scrive l’Anpi di San Severino -, perché lo dobbiamo a tutte quelle donne e quegli uomini che con la Resistenza sono riusciti a liberare l’Italia dal fascismo. Gli avvenimenti che stiamo vivendo in questi giorni ci costringono a cambiare il programma di tutti gli anni, ma non ad abbandonarlo. Ecco perché la mattina del 25 aprile davanti al Monumento alla Resistenza verrà deposta una corona di alloro alla sola presenza del presidente dell’Anpi, Sergio Gironi, con la bandiera della sezione “Capitano Salvatore Valerio”, e del sindaco di San Severino, Rosa Piermattei. Parteciperanno anche un rappresentante dei Carabinieri, uno della Polizia locale e uno della Protezione civile con il Gonfalone del Comune. Nel pieno rispetto delle misure antiCovid non potrà esserci nessun altro partecipante. Ricordiamo però a tutti i nostri iscritti e a chi ci segue di esporre alle proprie finestre la bandiera italiana e le bandiere della pace, in modo che questa sia una festa di tutti”.

Nel pomeriggio, alle 15, in una piazza virtuale che collega tutta l’Italia ci si potrà ritrovare a cantare dalle finestre la canzone “Bella ciao”.