“Premio Strega”: il “Divini” intervista in streaming Veronesi

L’Itis “Divini” di San Severino ha partecipato in videoconferenza agli Incontri con l’autore nell’ambito del “Premio Strega – Giovani 2020”. L’Istituto tecnico settempedano ha aderito alla proposta della Fondazione Bellonci per far parte della giuria degli studenti del prestigioso Premio nazionale e così, in questo tempo di distanziamento sociale e di chiusura delle scuole, è arrivato il coinvolgimento online attraverso la partecipazione a una delle conversazioni a distanza con i 12 autori candidati allo “Strega 2020”. Cinque le scuole contemporaneamente collegate via Internet, ciascuna delle quali con 10 studenti del III e del IV anno con il loro insegnante di riferimento. Il collegamento è stato effettuato tramite “Zoom”.

“Noi ci siamo proposti per l’incontro con Sandro Veronesi intervistato da Marco Missiroli (vincitore del Premio Strega – Giovani 2019 con ‘Fedeltà’) – spiega la professoressa di Lettere del ‘Divini’, Diletta Servili – perché ‘Il colibrì’ è un libro molto bello e i due scrittori sono tra i più in vista nel panorama dell’attuale produzione letteraria italiana. Anche i ragazzi hanno posto delle domande ed è stata un’esperienza molto interessante anche per la modalità di svolgimento”. Le conversazioni con gli autori proseguiranno fino al 18 maggio; intanto i ragazzi della giuria – compresi quelli dell’Itis – stanno leggendo i libri finalisti e a fine anno scolastico ci sarà la proclamazione del vincitore della sezione “Giovani 2020”.

La professoressa Diletta Servili



Veronesi ha già vinto il Premio, ma quest’anno ci riprova. Vedremo come andrà a finire…

Il biennio della scuola settempedana partecipa invece al “Premio Strega – Ragazzi 2020” (lettori 11-15 anni). Tant’è che proprio i più piccoli del “Divini” sono stati a Roma, lo scorso dicembre, perché invitati – come giurati – all’inaugurazione della fiera “Più libri più liberi” dove è stata svelata la cinquina degli scrittori finalisti del premio “Ragazzi 2020”.

Infine, fra tutti gli studenti chiamati al voto, chi vorrà potrà produrre una recensione scritta per concorrere a un premio scolastico di 1.000 euro.