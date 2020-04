M. Agnese Crescenzi si laurea in Scienze della formazione

Laurearsi di venerdì 17, in un anno bisestile, durante l’isolamento per Coronavirus non è da tutti! Ma lei, a dispetto della cabala, ci è riuscita, e pure con un ottimo risultato (108/110). Oltre alle congratulazioni di familiari e amici, merita senza dubbio i complimenti anche del più superstizioso dei lettori!

Parliamo di Maria Agnese Crescenzi, neodottoressa in Scienze della formazione all’università di Macerata. Necessariamente in casa, per via delle note restrizioni, la giovane settempedana ha discusso una tesi su “Il pensiero matematico secondo Piaget”, relatore il professor Piero Crispiani.

Maria Agnese aveva il supporto della sua famiglia e poteva contare sul “tifo” a distanza di circa 60 fra amici e parenti collegati online con Casa Crescenzi. Gli stessi che il giorno precedente le avevano fatto arrivare gli auguri del caso tramite un video di circa trenta minuti, montato dalla vulcanica amica Laura. Un grande “in bocca al lupo” in cui non poteva mancare il divertente messaggio del “Doppiatore marchigiano”.

Insomma, una bella “goliardata” che ha tenuto lontane le ansie della vigilia. Poi, tutto è filato liscio e, dopo la seduta di laurea, gran festa in famiglia con la meritata corona d’alloro. Complimenti M. Agnese!