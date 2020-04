Sanità maceratese fra dubbi e lacune: “Maccioni, faccia un’inversione ad U”

Dall’avvocato Marco Massei, vice presidente del Comitato per la salvaguardia dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino, riceviamo e pubblichiamo la riflessione che segue. E’ molto interessante, dà spunti di approfondimento particolarmente utili al dibattito sul futuro della nostra sanità.

Qualche giorno or sono, leggevo su una testata un’intervista rilasciata dal direttore dell’Area vasta 3, Alessandro Maccioni, in cui il funzionario spiegava che “l’ospedale provinciale ora serve più che mai”. Addirittura rafforzava il concetto ribadendo in modo retorico: “Stiamo andando avanti con il nuovo ospedale. Anche dopo l’esperienza del coronavirus si chiederà qualcuno? A maggior ragione adesso…”.

E cosa si prevede per il vecchio ospedale di Macerata?, chiedeva l’intervistatore. Il Direttore, puntuale, precisava: “Penso si possa studiare una struttura dedicata alle emergenze, reparti da utilizzare in caso di epidemie come accaduto ora per il Coronavirus, altri piani destinati ad uffici…”.

E ancora. Alla domanda su come mai non si erano utilizzate le strutture presenti sul territorio (cioè i vecchi ospedali) per far fronte all’emergenza Covid-19 il dirigente dell’Asur precisava che “quelle strutture non servono all’utilizzo in emergenza. Si parla di edifici vecchi, non antisismici… L’unica struttura che si poteva utilizzare era San Severino che però non ha una rianimazione”.

Da qui alcune considerazioni.