Due ventenni a Tolentino per una “canna”: multati e segnalati al Prefetto

Ieri pomeriggio a Tolentino i Carabinieri del “Radiomobile” hanno notato e identificato due ventenni all’interno del parco Isola d’Istria. I due, provenienti da San Severino e già noti alle forze dell’ordine, sono stati perquisiti e gli è stata trovata addosso una modica quantità di hashish. Uno dei due, tra l’altro, aveva appena finito di preparare una “canna” in modo da poterla fumare in compagnia dell’amico.

I due settempedani sono stati contravvenzionati – 400 euro ciascuno – per aver violato le disposizioni del Decreto sulle misure restrittive contro il Coronavirus e sono stati inoltre segnalati quali tossicodipendenti alla Prefettura di Macerata.