Dalla Cina 1.000 mascherine, occhiali e tute protettive grazie all’azienda Grandinetti

San Severino ha accolto la solidarietà della comunità cinese di Rongchang, nel distretto di Chongqing, che vanta una popolazione di oltre 800 mila abitanti. Grazie ai rapporti con l’imprenditore settempedano Tristano Valentino Grandinetti dell’azienda “Grandinetti Srl”, sono stati inviati alla comunità settempedana preziosissimi dispositivi individuali di protezione.

Grandinetti ha consegnato personalmente al sindaco Rosa Piermattei mille mascherine chirurgiche e un grosso quantitativo di occhiali e tute protettive che è stato subito distribuito al personale della Casa di riposo “Lazzarelli”, a quello del locale comitato della Croce rossa e ai volontari del gruppo comunale di Protezione civile.

L’industria Grandinetti, poco prima dello scoppio della pandemia Covid-19, aveva avviato interessantissimi rapporti commerciali con il distretto di Rongchang in Cina. I maestri artigiani settempedani, specializzati nella produzione della graniglia e nella lavorazione del marmo, si sono incontrati sulla via della seta con le autorità locali e altri imprenditori grazie a Peishou Yang, professionista cinese che vive a Milano e che è titolare della galleria d’arte Ma-ec. Dal rapporto di scambio e d’amicizia è nata la solidarietà che ha portato gli aiuti fino a San Severino Marche.

“Aspettiamo la fine del momento che stiamo tutti vivendo per ripartire con la nostra attività in Cina dove abbiamo lanciato una linea per noi tutta nuova – spiega ancora Tristano Valentino Grandinetti –. Si tratta di pavimentazioni con disegni di artisti famosi, uno tra tutti è Giovanni Manzoni Piazzalunga”.

Oggi i prodotti della Grandinetti Srl sono espressione e simbolo d’eleganza, raffinatezza, della fantasia e del virtuosismo di una manifattura carica di vissuto. Lo scorso anno realizzò i pavimenti del il primo Eataly del Canada, a Toronto.