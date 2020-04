Covid-19: Polisportiva Serralta e Settempeda lanciano raccolta fondi

Mentre i “Soloni” del calcio nazionale e internazionale discutono ogni giorno sui tempi e i modi per far ripartire il calcio, la Polisportiva Serralta e la Settempeda scendono in campo! Non sul terreno di gioco, ovviamente… Bensì sul terreno della solidarietà, quella concreta, che fa bene al cuore come una sana attività sportiva. I dirigenti del sodalizio hanno lanciato infatti una sottoscrizione per raccogliere fondi che verranno poi destinati a un ente o a una struttura sanitaria di San Severino impegnata a fronteggiare l’emergenza da Coronavirus.

E ad aprire la raccolta sono state le stesse Polisportiva Serralta e Settempeda con una donazione di 500 euro.

Chi volesse aderire può farlo con un versamento secondo le modalità espresse nella locandina pubblicata a margine. L’Iban riportato è quello della Polisportiva Serralta.