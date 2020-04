Ci lascia Franco Volponi, uno dei barbieri ‘storici’ del paese

In questi giorni di emergenza sanitaria i lutti no-Covid, che molte famiglie patiscono per la naturale caducità umana, piombano nel silenzio più profondo perché i riti funebri non possono essere celebrati, né le persone care possono stringersi teneramente attorno a chi è nel dolore. E’ uno degli aspetti più tristi del tempo che viviamo. Allora ci sembra giusto ricordare quanti ci lasciano in queste ore, affinché la comunità possa esprimere almeno un pensiero o un’intima preghiera per loro.

In questo contesto, la famiglia Volponi piange la scomparsa del carissimo Franco, spentosi all’ospedale di San Severino dopo una lunga malattia. Era stato uno dei barbieri storici del nostro paese: nella sua bottega, prima in Piazza del Popolo e poi in viale Eustachio, sono passate generazioni di settempedani. Lui, ormai ottantenne, aveva imparato il mestiere da ragazzo e non aveva più smesso di fare barba e capelli, almeno fino al 2005, anno in cui decise di appendere le forbici al fatidico chiodo.

Franco è stato sicuramente un bell’esempio di dedizione al lavoro e di serietà: in città lo conoscevano un po’ tutti, se non altro proprio per la sua attività di lungo corso. Era stimato e benvoluto. Appena poteva, se ne andava in campagna a vedere le sue api (era un apicoltore); amava molto la natura, così come l’attività sportiva, a cominciare dalla bici.

Lascia le figlie Simona, geometra con lo studio proprio in viale Eustachio, e Michela, assistente di volo, e l’amata nipotina Nicole. Giovedì 16 aprile, alle ore 14.30, ci sarà la benedizione della salma nella camera mortuaria dell’ospedale di San Severino.

—

Scrivendo di Franco, e del bel lavoro che faceva, immagino i tempi in cui si andava nella sua barbieria non solo per necessità, per tagliare la barba e accorciare i capelli, ma anche per il piacere di avere del tempo da dedicare a se stessi. Senza fretta e senza ansie. Magari solo per discutere di calcio, di politica, di funghi, di caccia o pesca… Qualcuno ancora resiste e considera il barbiere come un piccolo piacere della vita. Qualcuno che non è ossessionato dall’orologio con i continui appuntamenti. Ma sono rimasti in pochi, non a caso i veri barbieri stanno scomparendo. La barba, un tempo, si faceva solo con il rasoio a mano, il pennello e la schiuma, per poi finire con il panno caldo sul viso, mentre adesso si preferisce utilizzare la macchinetta elettrica in casa. E pure i capelli li facciamo correndo, di fretta, senza gustare il piacere della sosta e dell’otium. La modernità sta facendo scomparire un antico e nobile mestiere e soprattutto sta facendo morire un metodo: quello di una vita che non soffoca sotto il peso del tempo di cui non siamo più padroni ma solo schiavi. C’è però la speranza che rifiorisce proprio da questi giorni di forzato isolamento, in cui rallentiamo o ci fermiamo e possiamo così riassaporare il gusto delle “piccole” cose… Facciamone tesoro per un futuro migliore.

m. g.