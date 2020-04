Parolito, i parrocchiani di Sant’Anna: “Don Luigi era davvero una brava persona”

Ottimo sacerdote, valido insegnante, capace amministratore, ma soprattutto una brava persona! Questo era Luigi Angeloni. Fa impressione parlare al passato di una figura così significativa per la nostra comunità di Parolito.

Ha servito la nostra parrocchia per ventitré anni con spirito cristiano, con la C maiuscola. L’ultimo prete a tempo pieno per la nostra parrocchia. Purtroppo il passare degli anni e la mancanza di autonomia lo hanno costretto a rinunciare alla missione che aveva accettato con spirito di sacrificio pur essendo in pensione e in età avanzata (sull’esempio di san Giovanni Paolo II, come lui amava dire).

È stucchevole elencare le attività promosse da don Luigi a Parolito; ma è doveroso dire come le ha svolte: con impegno, serietà, esempio, carità.

La nostra comunità lo ringrazia per quanto fatto e saluta commossa una brava persona appunto. Un sacerdote con la parola GRAZIA spesso sulle labbra. Ciao don Luigi da lassù trasmettici questa GRAZIA da te tanto evocata.

I parrocchiani di Sant’Anna di Parolito