Mercoledì 15 aprile riapre il Centro medico Blugallery

Mercoledì 15 aprile il Centro medico Blugallery riprende l’attività diagnostica che era rimasta sospesa nelle ultime settimane a seguito delle disposizioni normative introdotte dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Già disponibile il servizio di segreteria e di informazione con personale addetto al telefono, rimasto sempre operativo. Il Centro riparte con la Radiologia e con le situazioni di urgenza, allo scopo di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini in questa fase delicata per le strutture sanitarie pubbliche, impegnate soprattutto a contrastare il coronavirus. Nei giorni scorsi la struttura del Blugallery, che si trova a Taccoli di San Severino, è stata dotata degli obbligatori dispositivi di protezione ed è stata sottoposta a interventi di sanificazione in tutti i suoi ambulatori e negli spazi comuni. Pertanto, alla ripresa dell’attività i medici e il personale potranno svolgere il loro compito garantendo la massima sicurezza – a loro stessi e agli utenti – nel rispetto delle distanze, delle attenzioni e dei tempi previsti dalle leggi del momento. “Ringraziamo il nostro staff sanitario e di segreteria per la disponibilità dimostrata in questa fase di emergenza nazionale – dice la direzione del Centro – perché, grazie a loro, possiamo riprendere il nostro servizio che è anche un impegno sociale verso gli utenti e un sostegno alle strutture pubbliche del territorio”.

Per informazioni o prenotazioni si può già chiamare il numero 0733 639051 o scrivere un’email all’indirizzo centromedicoblugallery@gmail.com.