E’ morto don Luigi Angeloni, la terza vittima del Covid-19

A seguito dell’improvviso aggravarsi delle condizioni di salute si è spento stamattina al Covid Hospital di Civitanova Marche – dove era ricoverato da giorni – don Luigi Angeloni, 98 anni, già parroco nella frazione di Parolito. E’ la terza vittima settempedana del Coronavirus. Don Luigi era il più anziano sacerdote di tutta l’Arcidiocesi di Camerino-San Severino. Abitava in via Raffaello Sanzio, nel rione Mazzini, e fin quando ha potuto il sacerdote ha dato aiuto alla parrocchia di San Severino Vescovo e agli altri parroci del territorio.

“Partecipiamo a questo grave lutto che è tornato a colpire la nostra comunità – sottolinea, in una nota, il sindaco Rosa Piermattei – ed esprimo vicinanza alla famiglia e alla comunità religiosa cittadina”.