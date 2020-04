Casi ‘Covid’ fermi a 17, negativi i tamponi alla ‘Lazzarelli’. Intanto solidarietà al villaggio ‘Sae’

Continuano a scendere i numeri del contagio da Covid-19 a San Severino. Restano 17 i casi di pazienti ancora positivi ma passano da 12 a 9 le persone seguite dall’Asur in regime di assistenza sanitaria obbligatoria. A confermare il nuovo quadro della situazione il primo cittadino settempedano Rosa Piermattei, dopo l’ultimo aggiornamento del Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie.

Tutti negativi i nuovi tamponi eseguiti all’interno della Casa di riposo “Lazzarelli”: sia gli ospiti sia il personale sono in costante monitoraggio perché l’attenzione è ai massimi livelli per evitare quei focolai di contagio che hanno interessato, in tutt’Italia, moltissime strutture che danno accoglienza agli anziani. La direzione e la presidenza dell’Asp, di concerto con l’Amministrazione comunale, chiusero subito le porte della struttura all’insorgere della pandemia. Come noto, qui vivono 85 ospiti e operano una cinquantina di addetti tra personale sanitario, inservienti e dipendenti.

“In occasione della Pasqua – sottolinea il sindaco – abbiamo ricevuto tanta solidarietà per la Casa di riposo. Servono aiuti e fondi per poter finanziare la sanificazione di stanze ed aree comuni ma anche materiali come mascherine, camici, tute, guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti e scarpe per il personale. Speriamo, come sempre, nell’aiuto da parte di tutti”.

Intanto, colombe pasquali e mascherine sono state consegnate – in un clima di grande solidarietà – agli abitanti del villaggio “Campagnano”, nel rione San Michele. Rosa Piermattei, accompagnata dal coordinatore dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile, Dino Marinelli, ha avuto un pensiero dolce per tutti i terremotati delle Sae.

La visita del sindaco per gli auguri pasquali



Le colombe, donate al Comune, sono finite anche nei pacchi per le famiglie seguite dalla Caritas settempedana e in quelli consegnati a nuclei in stato di necessità dall’ufficio Servizi alla Persona.