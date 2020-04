Tanti bei gesti di solidarietà a sostegno della Casa di riposo

L’Associazione Help ha consegnato per Pasqua un’altra importante somma alla Casa di riposo: 1.660 euro, che vanno ad aggiungersi alla prima donazione di 5.600 mila euro. In totale, dunque, 7.200 euro. Il tutto è frutto della generosità di molti settempedani che hanno aderito alla raccolta fondi lanciata dall’associazione a sostegno della “Lazzarelli” per far fronte all’emergenza Coronavirus, in particolare per le spese di sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di presidi sanitari di protezione sia per il personale che per gli ospiti della struttura. Dopo la “Seriart G2″ pure un’altra azienda settempedana ha manifestato concreta solidarietà: la”Piancatelli srl”, che ha sede nella zona industriale di Taccoli. Anche il suo contributo risulta importante in questo momento di particolare difficoltà.

Una macchina asciugatrice è stata donata invece alla “Lazzarelli” dal gruppo comunale di Protezione civile. La speciale consegna è stata effettuata dal coordinatore dei volontari, Dino Marinelli, alla presenza del sindaco Rosa Piermattei, che è a capo della stessa Protezione civile. A ricevere l’elettrodomestico è stata la presidente della Casa di riposo, Teresa Traversa, affiancata dalla direttrice Laura Taccari e dal coordinatore Mauro Marcantonelli.

Per Pasqua, poi, un dolce pensiero – anche per gli ospiti del Centro diurno socio educativo e riabilitativo “Il Girasole” – è arrivato dall’associazione Porto Recanati Solidale, che ha donato uova e colombe alle due strutture consegnandole al sindaco Rosa Piermattei. In particolare, il sodalizio portorecanatese già in tante altre occasioni aveva fatto giungere il proprio aiuto in città dimostrando una grande vicinanza alla popolazione settempedana, specie all’indomani del sisma 2016.

Infine, l’imprenditore edile Giorgio Zaganelli ha consegnato alla Casa di riposo tre televisori e uno spremiagrumi in memoria di Sigefrido Marinelli, di cui è procuratore dell’eredità per le famiglie Zaganelli-Falcioni. Un gesto di vicinanza e solidarietà, molto apprezzato dagli ospiti della “Lazzarelli”, che si è concretizzato anche con le offerte ricevute durante le esequie del defunto Sigefrido.

“Vorrei ringraziare ancora tutte le persone che ci sostengono e inviare un augurio pasquale da parte dell’intera Lazzarelli”, ha detto la presidente Teresa Traversa alla vigilia della Pasqua.