Il ‘dolce pensiero’ della Croce rossa per chi è in prima linea

Il comitato della Croce rossa di San Severino ha consegnato uova e colombe pasquali, ricevute dalla Cri italiana, agli anziani ospiti della Casa di riposo, alle forze dell’ordine e ai dipendenti comunali in servizio in questo periodo di emergenza Coronavirus. A ricevere la delegazione in Comune sono stati il sindaco Rosa Piermattei e il comandante della Polizia locale, Marco Gatti.

Un impegno in prima linea, quello dei volontari della Cri settempedana coordinati dalla presidente Elena Amici, indispensabile nel fornire risposta alle tante richieste che giungono ogni giorno da parte della popolazione.

Anche a San Severino, infatti, i volontari sono al lavoro per la consegna dei medicinali a domicilio ad anziani, personale fragili e immunodepressi.

Il servizio è gratuito, l’eventuale costo dei farmaci è a carico dei richiedenti. Per venire incontro a chi ne ha bisogno il Comitato settempedano offre ai richiedenti la possibilità di chiamare direttamente le farmacie e concordare per la consegna che viene poi effettuata dai volontari stessi dalle ore 12 alle 13.30 e dalle 18 alle 20. In alternativa si può chiamare anche il numero 3334680268.

La consegna delle colombe pasquali in Comune