Scoperta azienda che faceva gonne invece di mascherine

Continuava a produrre capi d’abbigliamento, e non mascherine antivirus come dichiarato dal titolare, nonostante l’obbligo di sospensione imposto dal decreto contro la diffusione del Covid-19. La scoperta è stata fatta a San Severino dalla Guardia di Finanza di Camerino e tutto è nato da un controllo eseguito in strada dalle stesse Fiamme Gialle. Mercoledì scorso una pattuglia ha fermato un’auto con a bordo due extracomunitari, marito e moglie, che hanno esibito un’autocertificazione in cui specificavano di far ritorno a casa dopo un turno di lavoro presso l’azienda in questione. I militari sono andati a fondo e hanno avviato accertamenti nella sede della ditta, appunto a San Severino, dove il titolare ha dichiarato di aver riconvertito l’attività produttiva: dall’abbigliamento alla realizzazione di mascherine e dispositivi di protezione individuale per l’emergenza Coronavirus. In realtà, però, i militari hanno accertato che l’azienda stava continuando la sua ordinaria produzione di capi di abbigliamento, anche perché di mascherine non ne sono state rinvenute. Nei locali aziendali, infatti, erano in produzione solo gonne e cinture.

Il rappresentante legale della società è stato sanzionato per aver violato le prescrizioni imposte dal decreto legge 19/2020. Contestualmente è stata disposta la chiusura provvisoria di 5 giorni dell’attività al fine di impedire la prosecuzione delle violazioni. Inoltre è stato richiesto al Prefetto di Macerata uno specifico provvedimento di chiusura dell’attività produttiva per ulteriori 25 giorni. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina. Sono in corso accertamenti ulteriori per verificare sia la regolarità lavorativa dei dipendenti sia la complessiva posizione fiscale dell’azienda.