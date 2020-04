Emergenza Covid-19: il Corriere Adriatico arriva a domicilio

Anche il Corriere Adriatico consegna le copie del giornale a domicilio! Un servizio che assume un’importanza particolare durante un periodo non propriamente facile per l’emergenza nazionale che costringe le famiglie a restare a casa al fine di evitare il contagio ed il propagarsi del Coronavirus. Agli affezionati lettori dei quotidiani nazionali o regionali come il Corriere Adriatico (che peraltro viene venduto in abbinamento con il Messaggero nazionale per completezza d’informazione, il tutto a 1,20 euro) sarà sufficiente telefonare alle edicole e, grazie all’impegno dei gestori, prenotare una copia, in questo caso del Corriere, per farsela recapitare a casa. Nella totale tranquillità delle mura casalinghe. L’iniziativa del Corriere è stata sposata a San Severino da: Edicola Erbavoglio di Maura Ramaccini (cell. 339/7477659) di via Eustachio, 21; e da il Mondo a Righe di Claudia Lorenzini (tel.0733/638327) di Piazza del Popolo, 41/42. Non resta che telefonare e aspettare il Corriere Adriatico comodamente a casa, ogni mattino!

L.M.