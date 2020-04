Chantal Romagnoli si laurea in casa in Psicologia della comunicazione

Durante la seduta telematica di giovedì 9 aprile, come previsto dalle disposizioni legate all’emergenza Covid-19, la giovane Chantal Romagnoli ha conseguito la laurea in Psicologia della comunicazione, Corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione d’impresa, classe L20, Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università di Macerata.

La studentessa ha discusso la tesi dal titolo “La comunicazione persuasiva nell’area contemporanea. Il caso della pubblicità”; relatrice la professoressa Ramona Bongelli.

Grande soddisfazione per la brava Chantal e per i suoi genitori, Pietro Romagnoli e Sandra Pezzanesi, i quali hanno festeggiato il bel traguardo accademico al fianco della figlia nella loro casa a Colotto di San Severino.

Congratulazioni alla neodottoressa Romagnoli!