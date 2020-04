Uffici comunali chiusi venerdì 10 e sabato 11 aprile

Uffici comunali chiusi venerdì 10 a sabato 11 aprile. Restano comunque operativi la Polizia municipale, il servizio reperibilità dell’Ufficio tecnico e i servizi demografici, per le sole denunce di decessi e pratiche cimiteriali.

Il Comune di San Severino, in applicazione alle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, dopo il ricorso alla turnazione del personale, ha già da alcune settimane attivato lo smart-working per gran parte dei dipendenti. Il provvedimento avrà valore per tutto il periodo dell’emergenza Coronavirus.