Si è spenta Santa Palladini: il ricordo della figlia Gianna

Santa Palladini, Santina per chi la conosceva, si è spenta nella sua abitazione al Castello al monte, dove lo scorso anno era riuscita a rientrare dopo i lavori post terremoto. Lascia le figlie Gianna, Cristina e Petronilla, nipoti e pronipoti.

Ecco un suo ricordo proprio della figlia Gianna.

“Era una donna di profonda fede, che ha dedicato una vita al lavoro e all’educazione di figli e nipoti. Se n’è andata in punta dei piedi, come in tutta la sua vita ha diretto un’orchestra senza apparire. È morta sul suo letto, a casa sua, come voleva lei con i familiari vicino a sé.

Aveva compiuto 97 anni lo scorso 22 gennaio.

Donna semplice, ma determinata, Santina è stata una madre e una nonna amorosa; ha avuto sempre tanto coraggio e nella vita non ha mai avuto l’atteggiamento di chi si piange addosso. All’età di 41 anni, purtroppo, ha dovuto fare i conti con un brutto tumore: si rivolse alla Madonna dei Lumi con preghiere, donando – in accordo con mio padre – tutto l’oro che aveva, ad eccezione delle fedi nuziali. Ricordo che noi bambine-adolescenti pregavamo molto.

Un particolare voglio raccontare.

Ebbi la possibilità di andare in pellegrinaggio, con suor Giuliana, presso l’Amore Misericordioso di Colle Valenza, dove si trovava Madre Speranza, già in odore di santità. Io pure la volli incontrare, avevo solo 12 anni. Lei mi chiese cosa avesse potuto fare per me, quale fosse il mio tormento interiore…

Io dissi della malattia di mia madre, lei mi rispose: “Prega molto… E’ tua madre, vivrà a lungo”. E poi mi abbracciò.

Sono passati tanti anni, ma quando posso vado in pellegrinaggio in quel luogo di fede, sempre a pregare sulla tomba di Madre Speranza e sotto il crocifisso dell’Amore Misericordioso. Lei ha esercitato e diffuso fede, speranza, carità.

A tempo debito faremo officiare una messa solenne alla Madonna dei Lumi. Santina era molto devota a questo santuario”.