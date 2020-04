In Consiglio un minuto di silenzio per le vittime Covid-19

Un minuto di silenzio e raccoglimento per ricordare le vittime del Covid-19. Si è aperta così l’ultima seduta del Consiglio comunale di San Severino che, a causa dell’emergenza in corso, si è tenuta in via telematica con assessori e consiglieri collegati da casa.

Il sindaco Rosa Piermattei ha introdotto i lavori con un nuovo appello: “Vorrei approfittare di questa sede istituzionale per ricordare quanto sia necessario, oggi più che mai, stare a casa, evitando uscite inutili e, soprattutto, ogni forma di assembramento. Sono certa che ce la faremo, ma tutti insieme dobbiamo continuare a seguire le raccomandazioni degli esperti per evitare il più possibile ogni possibile forma di contagio. L’emergenza che stiamo vivendo è un’emergenza mondiale che ha fatto migliaia e migliaia di vittime e che, solo nella nostra città, ha visto già piangere due persone in una stessa famiglia”. Poi, subito dopo il minuto di raccoglimento, è arrivato un “simbolico abbraccio anche ai familiari dei malati, a chi sta lottando in ospedale e a chi, sempre in ospedale, sta lavorando in trincea e in prima linea cercando di salvare vite umane e mettendosi a disposizione, ogni giorno, della nostra collettività. Il nostro grazie va pure ai medici di famiglia, ai tanti volontari e alle forze dell’ordine”.

A San Severino, come noto, sono 17 i casi positivi al Covid-19, tra cui diversi pazienti che restano ricoverati in ospedale, mentre altre 15 le persone seguite in assistenza sanitaria domiciliare dall’Asur. Intanto è iniziata la distribuzione dei buoni spesa. Ne hanno fatto domanda un centinaio di persone; 14 le imprese che hanno accolto l’invito del Comune al ricevimento degli stessi.

Il Comune ha anche attivato un fondo di solidarietà dove tutti potranno fare donazioni a sostegno delle famiglie settempedane. Le donazioni potranno essere versate del conto corrente bancario intestato a Comune di San Severino Marche IBAN: IT 28 C 03111 69150 000000007432 UBI BANCA SPA – Filiale di San Severino Marche – indicando come causale del versamento “Fondo di Solidarietà Comune San Severino M. – Emergenza Covid-19”.